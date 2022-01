La truffa dei “rapitori” dei profili Instagram degli influencer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sembra Instagram, ma sotto mentite spoglie. Eppure, dietro a una mail che sembra arrivare direttamente dal social network e che cerca di allettare gli influencer attraverso delle offerte di sponsorizzazioni si nascondono dei gruppi di hacker organizzati al fine di “sequestrare” in qualche modo il profilo Instagram della vittima di turno. Un’attività che – per tutti coloro che costruiscono una carriera sulla condivisione di contenuti via social network – può essere sicuramente deleteria. LEGGI ANCHE > Instagram sta iniziando a rendere attivi gli abbonamenti a pagamento per i contenuti speciali Hacker di Instagram e il furto dei profili degli influencer I ricercatori della società di sicurezza informatica SecureWorks hanno evidenziato questi tentativi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sembra, ma sotto mentite spoglie. Eppure, dietro a una mail che sembra arrivare direttamente dal social network e che cerca di allettare gliattraverso delle offerte di sponsorizzazioni si nascondono dei gruppi di hacker organizzati al fine di “sequestrare” in qualche modo il profilodella vittima di turno. Un’attività che – per tutti coloro che costruiscono una carriera sulla condivisione di contenuti via social network – può essere sicuramente deleteria. LEGGI ANCHE >sta iniziando a rendere attivi gli abbonamenti a pagamento per i contenuti speciali Hacker die il furto deiI ricercatori della società di sicurezza informatica SecureWorks hanno evidenziato questi tentativi ...

