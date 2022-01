La tragedia di Licata, l'assassino si è suicidato mentre era al telefono coi carabinieri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è suicidato mentre era al telefono coi carabinieri. Angelo Tardino, l’uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia a Licata uccidendo il fratello, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si èera alcoi. Angelo Tardino, l’uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia auccidendo il fratello, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo...

