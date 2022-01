La storia di una studentessa afghana: “In Pakistan non c’è futuro ma la mia famiglia è salva” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Non vedo alcun futuro per lei”. Dopo il crollo della capitale afgana, il 14 agosto 2021, una studentessa universitaria e operatrice di una Ong (di cui non viene rivelata l’identità per sicurezza) è ha rivelato al quotidiano Guardian quello è accaduto in seguito nel Paese, dopo che i riflettori dell’attenzione pubblica si sono spenti, dopo che il mondo è passato a guardare altrove. Ciò che in pochi hanno visto e in migliaia hanno vissuto, è stato di quanto potesse immaginare. La giovane intervistata dal Guardian racconta il periodo successivo al ritorno dei Talebani a Kabul Il ritiro dall’Afghanistan delle truppe internazionali e in particolare quelle americane, ha decretato il ritorno annunciato al potere dei talebani, ‘costringendo’ di fatto milioni di civili alla fuga. Non tutti, però, sono stati così fortunati da far parte dei passeggeri dei ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Non vedo alcunper lei”. Dopo il crollo della capitale afgana, il 14 agosto 2021, unauniversitaria e operatrice di una Ong (di cui non viene rivelata l’identità per sicurezza) è ha rivelato al quotidiano Guardian quello è accaduto in seguito nel Paese, dopo che i riflettori dell’attenzione pubblica si sono spenti, dopo che il mondo è passato a guardare altrove. Ciò che in pochi hanno visto e in migliaia hanno vissuto, è stato di quanto potesse immaginare. La giovane intervistata dal Guardian racconta il periodo successivo al ritorno dei Talebani a Kabul Il ritiro dall’Afghanistan delle truppe internazionali e in particolare quelle americane, ha decretato il ritorno annunciato al potere dei talebani, ‘costringendo’ di fatto milioni di civili alla fuga. Non tutti, però, sono stati così fortunati da far parte dei passeggeri dei ...

