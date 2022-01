La storia di Gianluca Cofone | “Difficile abbattere stereotipo su chi è affetto da nanismo”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da Nano Cafone alle commedie con Siani e Proietti.si racconta. Il 29enne attore e youtuberdaacondroplastico fin dalla nascita ha spiegato come si è sentito in scena di fianco a grandi attori della risata all’italiana. “Esperienze bellissime, ma spero che arrivino sempre più ruoli dove non ruoti tutto attorno agli stereotipi legati al mio aspetto”.era nel cast di due film di Natale, dove ha interpretato un elfo: Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini, e Chi ha incastrato Babbo Natale? assieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica., tra l’altro, ci aveva giocato molto sul suo aspetto fisico, facendosi conoscere per parecchi video molto autoironici e parecchio cazzuti (lui dice: “forse ho ceduto al trash”) che ...

Advertising

FBiasin : <Gianluca #Grignani torna sul palco di #Sanremo nella serata delle cover, canterà 'La mia storia tra le dita'>. Ah… - Novacula_Occami : @_GianLuca_ In genere ne leggo due, ma da anni leggo solo saggi. Quando leggevo romanzi non ce l’avrei fatta: riman… - bimbodibarella : @marilarosa_ è il miglior giocatore della vostra storia dopo Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi e Gianluca Zambrotta - Eva86559625 : RT @CamoteLia: #MartesdeGianmarco Ig storia amico di Gianluca ?? - Gianmarco55555 : RT @CamoteLia: #MartesdeGianmarco Ig storia amico di Gianluca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : storia Gianluca

GianlucaDiMarzio.com

S di Venturelli&C, Ventidigiallo SRL). Sarà il Maestro Valeriano Chiaravalle a dirigere l'... "Virale" racconta di unad'amore (o meglio di un litigio dopo l'amore e dell'amore dopo un ...La lettura scenica per la regia di Francesco Pennacchia lo vede insieme aBalducci e ... Un viaggio nellatra donne spregiudicate che fanno paura e affascinano, perché distruggono le ...Massimo Nava presenta il volume “Angela Merkel: la donna che ha cambiato la storia”. L’appuntamento è in calendario per mercoledì 2 febbraio dalle 18 alle 20 presso la Biblioteca Civica di Biella, in ...Back to school, anticipazioni, concorrenti e diretta quarta puntata: tra i ripetenti spuntano Antonella Elia ed Enzo Miccio. Torna anche Totò Schillaci.