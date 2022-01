La Sposa | Paolino il figlio di Serena Rossi | ha 10 anni | suona il violino e vive con 14 gatti e 6 galline

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGNA (PADOVA) – Ecco chi è, il bimbo che ha conquistato gli spettatori della serie “La”, in onda su Rai 1 la domenica in prima serata. La serie, tanto criticata per la rappresentazione giudicata “distorta” del Veneto e in particolare di Vicenza degli50-60, nella seconda puntata ha raddrizzato il tiro, presentando un Veneto dedito al lavoro e legato ai valori della famiglia. Ed ecco che il piccolointerpretato da Antonio Nicolai ha conquistato tutti con la sua spontaneità e suoi lunghi boccoli che gli corniciano il bel visino. Anche il piccolo attore, come altri protagonisti della serie, è infatti veneto, per la precisione padovano di Agna. Antonio Nicolai, nella fiction in tre puntate e sei episodi coproduzione di Rai fiction e Endemol Shine Italy, interpreta ildi ...

L'appuntamento con la fiction La Sposa che vede protagonista Serena Rossi è confermato per domenica 30 gennaio, come sempre in prime time su Rai 1. Le anticipazioni della terza e ultima puntata rivela ...Per l'ultima puntata de La sposa ci si aspetta un finale tragico: Italo e Maria non sono destinati al lieto fine? Ecco le anticipazioni ...