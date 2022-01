“La serie A sta fallendo, il governo Draghi non fa nulla”: l’allarme di Beppe Marotta, dirigente dell’Inter (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Beppe Marotta lancia l’allarme sul calcio e chiama il governo Draghi, a suo avviso inerte di fronte alla crisi che ha colpito il settore a seguito del Covid. “La serie A e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo”, dice l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, lanciando l’allarme per i conti del calcio italiano. La seria A e i conti in rosso nell’analisi di Beppe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)lanciasul calcio e chiama il, a suo avviso inerte di fronte alla crisi che ha colpito il settore a seguito del Covid. “LaA e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa ile le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamentein questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo”, dice l’ad, lanciandoper i conti del calcio italiano. La seria A e i conti in rosso nell’analisi di...

