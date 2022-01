La ricerca di due psicologhe: le notizie sul coronavirus incidono sulla memoria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’eccessiva esposizione mediatica alle notizie sul coronavirus genera ansia negli spettatori. Ma non è solo questo a preoccupare gli psicologi. Secondo quanto emerge da un recente studio pubblicato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’eccessiva esposizione mediatica allesulgenera ansia negli spettatori. Ma non è solo questo a preoccupare gli psicologi. Secondo quanto emerge da un recente studio pubblicato...

Advertising

francescoseghez : We are hiring! @adaptland è alla ricerca di due profili junior da inserire nel suo team, sono: - Ricercatore jun… - Agenzia_Ansa : È Genova la città scelta da Pfizer-Biontech per uno studio sui vaccini anti-covid. Chi parteciperà alla ricerca dov… - sportli26181512 : Milan, respinta la prima offerta per Thiaw. Ci sono due alternative: Il Milan prosegue la sua ricerca del difensore… - buronjek : RT @ProItalia_org: Secondo una ricerca pubblicata su JAMA Pediatrics, in Italia un adolescente su quattro ha sintomi di depressione da Covi… - Menodiunminuto : A due anni dall'inizio di questa pandemia non mi sembra che si sia investito nella ricerca, nell'università, nella… -