“La principessa è nata”. Per la coppia vip è fiocco rosa dopo tre maschietti. La prima foto e il nome (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’annuncio della cicogna numero quattro ormai era arrivato qualche mese fa con un post su Instagram e un video in cui i futuri genitori si dicevano sorpresi per l’arrivo di un altro figlio. “Non ce l’aspettavamo – avevano detto ai sei milioni di fan – Dio sa cos’è meglio per noi, Ci ingrandiamo, il quarto sta arrivando”. Oggi la bellissima notizia, sempre pubblicata sui social: “È stato un giorno difficile – si legge a corredo dell’immagine della manina della piccola appena nata -, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa”. “Grazie a Dio è andato tutto bene – dice Mariano Di Vaio in una Instagram story fuori dall’ospedale di Perugia -. È stata dura, ma Arena (Saverio, ginecologo di fiducia della coppia, ndr) ed Epicoco (Giorgio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’annuncio della cicogna numero quattro ormai era arrivato qualche mese fa con un post su Instagram e un video in cui i futuri genitori si dicevano sorpresi per l’arrivo di un altro figlio. “Non ce l’aspettavamo – avevano detto ai sei milioni di fan – Dio sa cos’è meglio per noi, Ci ingrandiamo, il quarto sta arrivando”. Oggi la bellissima notizia, sempre pubblicata sui social: “È stato un giorno difficile – si legge a corredo dell’immagine della manina della piccola appena-, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia”. “Grazie a Dio è andato tutto bene – dice Mariano Di Vaio in una Instagram story fuori dall’ospedale di Perugia -. È stata dura, ma Arena (Saverio, ginecologo di fiducia della, ndr) ed Epicoco (Giorgio, ...

Advertising

TOBINHITT : Seriamente cosa avrebbe fatto la Regina Elisabetta??? È letteralmente nata principessa e diventata regina non ha fa… - eireneryl : @isabryl nata principessa, cresciuta guerriera. non sarà un problema affrontare anche questa - maritweeterina : @ggiorgia__ grazie lo so, nata principessa ovvio AHAHSHAGA comunque credo che alla fine lo farò domani - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.S. Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, è la… - sonoyongbok : @sonojuyeon // Nata principessa, cresciuta guerriera. Un angelo bianco con l'anima nera. -