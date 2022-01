La Polizia di Stato partecipa alla settimana della Memoria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Ogni giorno ricorderemo le vittime delle leggi razziali, della Shoah e delle deportazioni, tra cui coloro che rischiarono e persero la vita per fermare l’orrore. È il nostro contributo al ricordo di ciò che è Stato, e la voce della nostra ferma vigilanza affinché la storia non sia mai negata, ritrattata, manipolata e di conseguenza reiterata.” Per tutta la settimana le copertine delle pagine Facebook, instagram e twitter della Polizia di Stato sono dedicate al ricordo delle vittime dell’olocausto con una foto che immortala alcune pietre d’inciampo posizionate a Roma. Saranno presenti anche dei post su quanto accadde e in ricordo dei poliziotti che sacrificarono la loro vita per salvare quelle di migliaia di ebrei. Un contributo che la Polizia ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Ogni giorno ricorderemo le vittime delle leggi razziali,Shoah e delle deportazioni, tra cui coloro che rischiarono e persero la vita per fermare l’orrore. È il nostro contributo al ricordo di ciò che è, e la vocenostra ferma vigilanza affinché la storia non sia mai negata, ritrattata, manipolata e di conseguenza reiterata.” Per tutta lale copertine delle pagine Facebook, instagram e twitterdisono dedicate al ricordo delle vittime dell’olocausto con una foto che immortala alcune pietre d’inciampo posizionate a Roma. Saranno presenti anche dei post su quanto accadde e in ricordo dei poliziotti che sacrificarono la loro vita per salvare quelle di migliaia di ebrei. Un contributo che la...

