LA POLITICA ECONOMICA DELL’EURSS (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ultimamente ho il piacere di dedicarmi alla lettura di alcuni classici dell’economia. Libri tra il vecchio e l’antico, di cui alcuni ancora intonsi, soprattutto quelli che riguardano gli economisti meno conosciuti. Tra questi me ne è capitato uno di P. J. D. Wiles, Economia POLITICA del Comunismo, edito dalla UTET nel 1969, tradotto da Catello … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ultimamente ho il piacere di dedicarmi alla lettura di alcuni classici dell’economia. Libri tra il vecchio e l’antico, di cui alcuni ancora intonsi, soprattutto quelli che riguardano gli economisti meno conosciuti. Tra questi me ne è capitato uno di P. J. D. Wiles, Economiadel Comunismo, edito dalla UTET nel 1969, tradotto da Catello … proviene da Database Italia.

Advertising

morteacredito : @lombardiano18 Adesso con l’equivalente in euro di 145 lire non ci si compra nemmeno una caramella; sia lodato l'eu… - diTerralba : La verità pura e semplice, sebbene scandalosa, è che abbiamo una classe politica e un’alta dirigenza pubblica assol… - PinascoDanilo : RT @GustavoMichele6: Una certa impopolarità di Draghi è inziata a causa della politica del governo sulla scuola: non tutti capiscono bene q… - MErsettis : RT @ferrero_paolo: #UCRAINA: Usa e Gran Bretagna, tirandosi dietro la #NATO e quindi l’Unione Europea, stanno mettendo a rischio la pace de… - hOpEpEOplE : RT @ferrero_paolo: #UCRAINA: Usa e Gran Bretagna, tirandosi dietro la #NATO e quindi l’Unione Europea, stanno mettendo a rischio la pace de… -

Ultime Notizie dalla rete : POLITICA ECONOMICA Ucraina, gli imprenditori italiani incontrano Putin: lo Zar punta a rompere il fronte occidentale Mentre il mondo della politica italiana è dentro la bolla quirinalizia, la crisi ucraina fa il suo ingresso nell' incontro ... Russia e Italia siano riuscite a mantenere la cooperazione economica ad ...

Quirinale, terzo giro: Draghi congelato, "Casini" in corso ... sarebbe un problema per l'Italia, con la crisi economica, sanitaria", torna a ripetere l'ex ... " La passione per la politica è la mia vita!! ", sottolinea allegando una sua foto in bianco e nero: un ...

Intelligence economica e attualità geopolitica Notizie Geopolitiche Le minacce regionali dell'Asia Nuova Delhi – In Asia oggi l'economia è globale, la politica è locale, e la sicurezza è locale, regionale e transnazionale. Il rapido ritorno al ...

Caro bollette: le aziende chiudono la politica balla Centinaia di migliaia di imprese rischiano di chiudere per il caro-bolletta ma la loro situazione pare non interessare. Una catastrofe economica che fatica a conquistare la scena pubblica, dominata da ...

Mentre il mondo dellaitaliana è dentro la bolla quirinalizia, la crisi ucraina fa il suo ingresso nell' incontro ... Russia e Italia siano riuscite a mantenere la cooperazionead ...... sarebbe un problema per l'Italia, con la crisi, sanitaria", torna a ripetere l'ex ... " La passione per laè la mia vita!! ", sottolinea allegando una sua foto in bianco e nero: un ...Nuova Delhi – In Asia oggi l'economia è globale, la politica è locale, e la sicurezza è locale, regionale e transnazionale. Il rapido ritorno al ...Centinaia di migliaia di imprese rischiano di chiudere per il caro-bolletta ma la loro situazione pare non interessare. Una catastrofe economica che fatica a conquistare la scena pubblica, dominata da ...