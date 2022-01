La pandemia ed il nuovo modo di fare spesa degli italiani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre molti psicologi si stanno chiedendo come la pandemia ci cambierà nel nostro essere persone e nella nostra vita di sicuro il Covid e soprattutto i lockdown ad esso collegati sono riusciti a cambiare il nostro modo di fare shopping, ma non solo. Ha influito sull'acquisto classico degli italiani, quello nei supermercati, nella grande distribuzione. Un cambiamento epocale e certificato dalle società come Iri, da sempre attenta a percepire i cambiamenti in questo settore degli italiani. Info: www.iriworldwide.com/it-it Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre molti psicologi si stanno chiedendo come laci cambierà nel nostro essere persone e nella nostra vita di sicuro il Covid e soprattutto i lockdown ad esso collegati sono riusciti a cambiare il nostrodishopping, ma non solo. Ha influito sull'acquisto classico, quello nei supermercati, nella grande distribuzione. Un cambiamento epocale e certificato dalle società come Iri, da sempre attenta a percepire i cambiamenti in questo settore. Info: www.iriworldwide.com/it-it

Advertising

Internazionale : Le misure contro la pandemia hanno aumentato l’obesità tra bambini e adolescenti. Ma il fenomeno è antico e dipende… - Agenzia_Ansa : L'Ue prepara un nuovo modello di gestione della pandemia per i viaggi eliminando l'approccio delle 'area geografica… - DigitalMatt3 : RT @pbecchi: Avete notato come si stanno comportando gli organi di informazione in questi giorni? Quasi nessuna notizia sulla pandemia. Pag… - GianluPower : RT @pbecchi: Avete notato come si stanno comportando gli organi di informazione in questi giorni? Quasi nessuna notizia sulla pandemia. Pag… - stampasgarbi : RT @pbecchi: Avete notato come si stanno comportando gli organi di informazione in questi giorni? Quasi nessuna notizia sulla pandemia. Pag… -