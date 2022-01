La nuova vita del bimbo iracheno arrivato in Italia dalla Bielorussia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AI - Dal gelo bielorusso all'Italia. Per un bimbo iracheno di otto anni comincia una nuova vita. La storia a lieto fine viene raccontata dalla Croce Rossa. Taman, affetto da una malattia congenita che ha causato l'amputazione degli arti inferiori, e la sorellina di undici mesi potranno ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno. L'arrivo in Italia è la fine di un insidioso viaggio iniziato dall'Iraq con la speranza di raggiungere l'Europa che ha portato tutta la famiglia a soffrire il freddo e la fame in Bielorussia, al confine con la Polonia. Grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana con il ministro Luigi Di Maio e tutto il personale del ministero degli Affari Esteri, la Regione Emilia Romagna, il Comitato della ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AI - Dal gelo bielorusso all'. Per undi otto anni comincia una. La storia a lieto fine viene raccontataCroce Rossa. Taman, affetto da una malattia congenita che ha causato l'amputazione degli arti inferiori, e la sorellina di undici mesi potranno ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno. L'arrivo inè la fine di un insidioso viaggio iniziato dall'Iraq con la speranza di raggiungere l'Europa che ha portato tutta la famiglia a soffrire il freddo e la fame in, al confine con la Polonia. Grazie alla collaborazione della Croce Rossana con il ministro Luigi Di Maio e tutto il personale del ministero degli Affari Esteri, la Regione Emilia Romagna, il Comitato della ...

