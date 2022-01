La nuova newsletter sui pneumatici per i veicoli commerciali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I pneumatici hanno un ruolo determinante nel mondo dei trasporti, sia dal punto di vista della sicurezza, sia da quello dei costi. E, con la logistica che sta avendo un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni grazie all’e-commerce, questo settore è destinato a crescere ulteriormente, ma anche ad affrontare sfide sempre più importanti. E, oggi sempre più che mai, le sfide si vincono con la conoscenza. La sezione Truck di PneusNews.it nasce per offrire a tutti gli operatori della filiera del trasporto uno strumento di informazione e aggiornamento focalizzato sui pneumatici e sulle ruote. Non si sovrappone alle molte riviste dedicate a questo settore, ma vuole essere uno spaccato di approfondimento su quello che non è un semplice accessorio o parte di ricambio, bensì l’unico punto di contatto fra il mezzo e l’asfalto: il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ihanno un ruolo determinante nel mondo dei trasporti, sia dal punto di vista della sicurezza, sia da quello dei costi. E, con la logistica che sta avendo un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni grazie all’e-commerce, questo settore è destinato a crescere ulteriormente, ma anche ad affrontare sfide sempre più importanti. E, oggi sempre più che mai, le sfide si vincono con la conoscenza. La sezione Truck di PneusNews.it nasce per offrire a tutti gli operatori della filiera del trasporto uno strumento di informazione e aggiornamento focalizzato suie sulle ruote. Non si sovrappone alle molte riviste dedicate a questo settore, ma vuole essere uno spaccato di approfondimento su quello che non è un semplice accessorio o parte di ricambio, bensì l’unico punto di contatto fra il mezzo e l’asfalto: il ...

