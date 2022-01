La nuova Juventus con Vlahovic: l’11 che ha in mente Allegri per una seconda parte da protagonista [FOTO] (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus si candida ad una seconda parte di stagione da grande protagonista. Il club bianconero ha piazzato un colpo in grado di spostare gli equilibri, si tratta di Dusan Vlahovic. L’accordo con il serbo è stato raggiunto per un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione, alla Fiorentina 68 milioni di euro e 7 di bonus. Massimiliano Allegri ha già in mente come sfruttare le caratteristiche di Vlahovic. Molto probabilmente il tecnico livornese non potrà contare sulle prestazioni di Alvaro Morata, lo spagnolo è ormai vicinissimo al passaggio al Barcellona. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-4-2. L’obiettivo è ormai chiaro, sfruttare il lavoro degli esterni e fornire il maggior numero di palloni giocabili per mettere in evidenza ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lasi candida ad unadi stagione da grande. Il club bianconero ha piazzato un colpo in grado di spostare gli equilibri, si tratta di Dusan. L’accordo con il serbo è stato raggiunto per un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione, alla Fiorentina 68 milioni di euro e 7 di bonus. Massimilianoha già income sfruttare le caratteristiche di. Molto probabilil tecnico livornese non potrà contare sulle prestazioni di Alvaro Morata, lo spagnolo è ormai vicinissimo al passaggio al Barcellona. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-4-2. L’obiettivo è ormai chiaro, sfruttare il lavoro degli esterni e fornire il maggior numero di palloni giocabili per mettere in evidenza ...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - CalcioWeb : La #Juventus per la seconda parte di stagione: come cambia l'11 di #Allegri dopo l'arrivo di Vlahovic [FOTO] - calciomercatoit : ?? La Juventus è pronta a godersi la nuova coppia #Dybala-#Vlahovic, ma cosa accadrà il prossimo giugno? ? - aldigno99 : @FBiasin Benvenuto alla nuova punta della Juventus - soyEsauritaa : Ramsey è la nuova variante Juventus. non c’è lo toglieremo mai dai coglioni. -