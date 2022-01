La musica del passato sta oscurando le nuove canzoni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La cerimonia dei Grammy in programma per il 31 gennaio a Los Angeles è stata spostata ad aprile, a Las Vegas, a causa dell’aumento dei contagi. Il più prestigioso riconoscimento in ambitole, nonché uno dei premi più importanti di tutta l’industria dello spettacolo, si è arreso alla diffusione della variante Omicron. Ma quasi non se n’è parlato, nemmeno sui social che di solito non lesinano commenti sugli argomenti di cultura popolare. Difficile immaginare una reazione altrettanto algida da parte del pubblico se la Nfl avesse spostato il tanto atteso Super Bowl di febbraio o se l’Academy avesse rinviato la cerimonia di premiazione degli Oscar, giusto per fare un paio di esempi. Ma d’altronde i follower dei Grammy sono in netto calo, come testimoniano i dati della passata edizione: -53% rispetto al 2020, da 18,7 milioni di spettatori a meno di 9 negli Stati Uniti. ...