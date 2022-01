“La metà dei contagi è colpa di Speranza”: il siluro della Gismondo che affonda il ministro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – C’è poco da girarci intorno: il clima, in Italia, si è fatto pesante. Anzi, pesantissimo. Basta ascoltare Sileri, cioè il sottosegretario alla Salute in persona, che dice «renderemo la vita difficile ai non vaccinati». Ed è contro questa atmosfera ormai irrespirabile che si scaglia Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. In un’intervista su Panorama, infatti, la virologa ha sparato numerose bordate. E ne ha davvero per tutti. A cominciare dal ministro della Salute: «Speranza ha consigliato misure ridicole e inadeguate, dalla scuola ai trasporti», accusa la Gismondo. «Ma soprattutto – prosegue – è responsabile almeno della metà dei contagi». La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – C’è poco da girarci intorno: il clima, in Italia, si è fatto pesante. Anzi, pesantissimo. Basta ascoltare Sileri, cioè il sottosegretario alla Salute in persona, che dice «renderemo la vita difficile ai non vaccinati». Ed è contro questa atmosfera ormai irrespirabile che si scaglia Maria Rita, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. In un’intervista su Panorama, infatti, la virologa ha sparato numerose bordate. E ne ha davvero per tutti. A cominciare dalSalute: «ha consigliato misure ridicole e inadeguate, dalla scuola ai trasporti», accusa la. «Ma soprattutto – prosegue – è responsabile almenodei». La ...

