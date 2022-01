La Mafia di Ostia: minacciano imprenditore e chiedono 500.000 euro per la sua ”protezione” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ostia. Uno dei due si è definito “l’uomo degli equilibri”, dopo aver minacciato ripetutamente un imprenditore della zona. Ha richiesto una cifra spropositata per la sua ”protezione”, quel giorno aveva anche un complice. Sono finite in carcere due persone, sottoposte ad indagini per il reato di concorso in tentata estorsione, aggravata tra l’altro dall’utilizzo del metodo mafioso. L’estorsione era praticata con le modalità tipiche delle organizzazioni criminali mafiose, nei confronti di un imprenditore, impegnato in un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale sul territorio lidense. Leggi anche: Ostia, accoltella l’amico in strada: 50enne in codice rosso Il metodo ”mafioso” di Ostia La richiesta, giustificata a fini di asserita “protezione”, è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022). Uno dei due si è definito “l’uomo degli equilibri”, dopo aver minacciato ripetutamente undella zona. Ha richiesto una cifra spropositata per la sua ””, quel giorno aveva anche un complice. Sono finite in carcere due persone, sottoposte ad indagini per il reato di concorso in tentata estorsione, aggravata tra l’altro dall’utilizzo del metodo mafioso. L’estorsione era praticata con le modalità tipiche delle organizzazioni criminali mafiose, nei confronti di un, impegnato in un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale sul territorio lidense. Leggi anche:, accoltella l’amico in strada: 50enne in codice rosso Il metodo ”mafioso” diLa richiesta, giustificata a fini di asserita “”, è stata ...

