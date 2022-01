La Lega pensa al blitz su Casellati | per eleggerla presidente cerca i voti del Movimento 5 Stelle

Advertising

Daniele_Manca : La Lega pensa a Casellati presidente e cerca i voti del Movimento 5 Stelle (ma il rischio è schiantarsi, sarà decis… - RDistrib : @siwel44it @nzingaretti @EnricoLetta E anzi, parli solo delle primarie. Pensa a chi ha votato 4 anni, un'era politi… - infoitinterno : Quirinale, la Lega cerca voti nel M5S (e pensa al blitz in Aula per Casellati) - EnormousPao : RT @legalizzas: 'Sto lavorando' ??... Comincia subito con una cazzata pensa il finale . #Salvini #Salvinivergognati #lega #laPeggiore_DESTR… - legalizzas : 'Sto lavorando' ??... Comincia subito con una cazzata pensa il finale . #Salvini #Salvinivergognati #lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega pensa

Corriere della Sera

... lo ha detto il leader dellaMatteo Salvini nel corso della conferenza stampa del centrodestra. In democrazia si dice cosa sidella proposta non che è inadeguato chi rappresenta milioni di ......il sostanziale accordo raggiunto con lasul nome di Franco Frattini - poi bruciato immediatamente dal no di Italia Viva e del Pd - ha infatti gelato non solo una buona fetta Movimento che...Per dire che «la strada per Draghi presidente è ancora aperta, ma dobbiamo garantire la continuità di governo». Nella Lega, pochi sarebbero soddisfatti anche perché tutti ne sono convinti: «Nel pacche ...Gli alleati e la tentazione di contarsi prima sul nome di Nordio. Ma per i centristi «la strada di Draghi è ancora aperta» ...