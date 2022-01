La foto con il vino che inguaia Boris Johnson: ora i Tory potrebbero sfiduciarlo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson non ha ancora ricevuto i risultati dell’inchiesta interna condotta dal funzionario pubblico Sue Gray sul Partygate. Ma da ieri in Gran Bretagna non si fa che parlare di una foto che mette nei guai il premier. Si tratta di uno scatto allegato al dossier di Gray che ritrae BoJo vicino ad alcune bottiglie di vino. Un’immagine che smentisce tutte le difese del premier: «Pensavo fosse un incontro di lavoro, sono rimasto lì pochi minuti». Intanto ieri anche Scotland Yard ha annunciato un’indagine sui party. Mentre un altro party, quello per la sua festa di compleanno, potrebbe portargli altri guai. January 25, 2022 Intanto anche una lettera inviata a una bambina sta diventando fonte di polemica. Risale al marzo 2020 e BoJo elogiava la piccola Josephine per aver rinviato la sua ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il premier britanniconon ha ancora ricevuto i risultati dell’inchiesta interna condotta dal funzionario pubblico Sue Gray sul Partygate. Ma da ieri in Gran Bretagna non si fa che parlare di unache mette nei guai il premier. Si tratta di uno scatto allegato al dossier di Gray che ritrae BoJo vicino ad alcune bottiglie di. Un’immagine che smentisce tutte le difese del premier: «Pensavo fosse un incontro di lavoro, sono rimasto lì pochi minuti». Intanto ieri anche Scotland Yard ha annunciato un’indagine sui party. Mentre un altro party, quello per la sua festa di compleanno, potrebbe portargli altri guai. January 25, 2022 Intanto anche una lettera inviata a una bambina sta diventando fonte di polemica. Risale al marzo 2020 e BoJo elogiava la piccola Josephine per aver rinviato la sua ...

