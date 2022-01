La DAD, Sanremo, Yellowjackets e Miglio e i Manifesti e immaginari sensibili (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono di fronte alla scuola dei miei figli piccoli, gemelli, quinta elementare. Di tutte le quinte, quattro sezioni, oggi entra a scuola solo una, quella di mia figlia Chiara. La classe del suo gemello, Francesco, come le altre due, farà DAD, essendo in quarantena. Si chiama quarantena cautelativa, quando cioè una classe viene entra in DAD perché ci sono due o più positivi tra gli alunni, due o più casi di positività subentrati nelle quarantotto ore successive all’ultimo contatto con i compagni di scuola, ovviamente. Funziona così anche per adulti, con tutte le variabili del caso dato dal booster e dai vaccini, in alcuni casi non si deve fare quarantena o la si fa ridotta. Alle elementari avere due dosi di vaccini non fa alcuna differenza, i gemelli le hanno, si entra in quarantena per dieci giorni e se ne esce solo con un tampone negativo. Tampone che ora è gratis, se fatto presso le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono di fronte alla scuola dei miei figli piccoli, gemelli, quinta elementare. Di tutte le quinte, quattro sezioni, oggi entra a scuola solo una, quella di mia figlia Chiara. La classe del suo gemello, Francesco, come le altre due, farà DAD, essendo in quarantena. Si chiama quarantena cautelativa, quando cioè una classe viene entra in DAD perché ci sono due o più positivi tra gli alunni, due o più casi di positività subentrati nelle quarantotto ore successive all’ultimo contatto con i compagni di scuola, ovviamente. Funziona così anche per adulti, con tutte le variabili del caso dato dal booster e dai vaccini, in alcuni casi non si deve fare quarantena o la si fa ridotta. Alle elementari avere due dosi di vaccini non fa alcuna differenza, i gemelli le hanno, si entra in quarantena per dieci giorni e se ne esce solo con un tampone negativo. Tampone che ora è gratis, se fatto presso le ...

