La crescita dei contagi nel Basso Lazio e il prete ortodosso No vax: «Il vaccino? Un attacco satanico alla società» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’arciprete ortodosso Luca Monti è il “Principe Guardiano della Fede” della Chiesa Ortodossa Italiana. Tra le sue cariche c’è quella di “Gran Priore del Sacro Ordine Equestre Ecumenico Templare legittimamente riconosciuto dalla Chiesa Ortodossa Italiana, del cui corpus è quindi parte integrante”. E, racconta oggi l’edizione romana di Repubblica, è a capo di una nutrita schiera di ferventi No-vax in quel di Aprilia. Ovvero nella cittadina di poco meno di 74 mila abitanti in provincia di Latina che è diventata la capitale laziale di chi è ostile al vaccino. E proprio Monti a Non è l’Arena qualche tempo fa ha detto che il vaccino rappresenta «un attacco satanico alla società: non dico se sono o meno vaccinato per motivi di privacy. Ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’arciLuca Monti è il “Principe Guardiano della Fede” della Chiesa Ortodossa Italiana. Tra le sue cariche c’è quella di “Gran Priore del Sacro Ordine Equestre Ecumenico Templare legittimamente riconosciuto dChiesa Ortodossa Italiana, del cui corpus è quindi parte integrante”. E, racconta oggi l’edizione romana di Repubblica, è a capo di una nutrita schiera di ferventi No-vax in quel di Aprilia. Ovvero nella cittadina di poco meno di 74 mila abitanti in provincia di Latina che è diventata la capitale laziale di chi è ostile al. E proprio Monti a Non è l’Arena qualche tempo fa ha detto che ilrappresenta «un: non dico se sono o meno vaccinato per motivi di privacy. Ma ...

marattin : La crescita delle terapie intensive sembra essersi fermata, dopo 3 mesi (secondo grafico). Sembra scavallato anche… - Ruffino_Lorenzo : Sembra che i 20-29enni abbiano raggiunto il picco dei casi (ma non sappiamo quanto vengono testati). I 30-39enni se… - raffaellapaita : Appuntamento tutti i martedì dalle 13 su #RadioLeopolda per la mia rubrica “Born to run” ogni settimana una propost… - Segnale_Orario : RT @ProcessNamed: Pandemia dei <blink>non</blink> vaccinati, redux. 3 + 3 grafichetti per visualizzare gli eventi gravi nelle due popolazi… - SorryNs : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 25.01.2022 Oggi una delle piccole di Clarissa è andata a casa. E' una bambola, proprio come la sua nuova mamma!! G… -