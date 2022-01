La cantante sogna di bissare la vittoria di Sanremo 2012

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha già vinto nelcon Non è l’inferno, ma ci riprova anche quest’anno: Emma Marrone, 37 anni, parteciperà al 72esimo Festival di(1-5 febbraio) con il brano Ogni volta è così, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella. La, nelle sue esperienze sanremesi, ha ottenuto anche un ottimo secondo posto solo l’anno precedente alla, nel 2011, in coppia con i Modà, con il brano Arriverà. Emma Marrone, tra palco e realtà guarda le foto A dirigere l’orchestra, quando si esibirà, ci sarà l’amica Francesca ...

