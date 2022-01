La bufala di Sileri che confessa a Mara Venier di non essere vaccinato: «Grazie a Dio ho 49 anni» – Il video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Circola via Facebook un video della trasmissione Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai1, dove il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri avrebbe confessato di non essersi vaccinato, ringraziando di non avere 50 anni, età minima prevista per il recente obbligo vaccinale anti Covid-19. Il video. Appositamente montato per la propaganda No vax, non riporta la data della puntata andata in onda su Rai1 che, di fatto, risale al 2021. Per chi ha fretta Il video viene proposto come attuale e in relazione all’obbligatorietà vaccinale degli over 50. La puntata risale al maggio 2021 quando ancora Sileri non poteva vaccinarsi in quanto non erano state attivate le prenotazione per la sua età. Il sottosegretario ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Circola via Facebook undella trasmissione Domenica In di, in onda su Rai1, dove il sottosegretario alla Salute Pierpaoloavrebbeto di non essersi, ringraziando di non avere 50, età minima prevista per il recente obbligo vaccinale anti Covid-19. Il. Appositamente montato per la propaganda No vax, non riporta la data della puntata andata in onda su Rai1 che, di fatto, risale al 2021. Per chi ha fretta Ilviene proposto come attuale e in relazione all’obbligatorietà vaccinale degli over 50. La puntata risale al maggio 2021 quando ancoranon poteva vaccinarsi in quanto non erano state attivate le prenotazione per la sua età. Il sottosegretario ...

