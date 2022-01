La B incontra Papa Francesco: Letizia dona la maglia giallorossa al Pontefice (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI club di serie B hanno incontrato Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale tenutasi a Roma nell’Aula Paolo VI. Per il Benevento erano presenti capitan Gaetano Letizia, il preparatore dei portieri Piergraziano Gori, il coordinatore generale Alessandro Cilento e Stefano Ferrara in rappresentanza dell’ufficio stampa. Al Pontefice è stata consegnata la maglia giallorossa e un pallone autografato da tutta la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI club di serie B hannotonel corso dell’Udienza Generale tenutasi a Roma nell’Aula Paolo VI. Per il Benevento erano presenti capitan Gaetano, il preparatore dei portieri Piergraziano Gori, il coordinatore generale Alessandro Cilento e Stefano Ferrara in rappresentanza dell’ufficio stampa. Alè stata consegnata lae un pallone autografato da tutta la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

