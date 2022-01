L’ Amica Geniale racconta gli anni ’70 | nuova serie in tv dopo il Festival di Sanremo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le amiche geniali Lila e lenù sbarcano su Rai1 subito. La terza stagione de L’, andrà in onda da domenica 6 febbraio per un totale di quattro prime serate evento. Siamo così arrivati a Storia di chi fugge e di chi resta, terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Regista stavolta è Daniele Luchetti, che succede a Saverio Costanzo rimasto come sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo, la stessa Elena Ferrante e Laura Paolucci. La terza stagione è stata girata tra Napoli e Firenze, nonché sulla celebre passeggiata a mare di Viareggio ma anche a Torino. Immutate le due attrici principali, le amiche – sulla scena e nella vita – Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena) riprendono da dove ci avevano lasciato. Nonostante la loro giovane età sono divenute donne adulte: Lenù ...

LaStampa : Dopo Sanremo, arriva la terza stagione dell’“Amica geniale”. Alla regia c’è Daniele Lucchetti - Tg3web : Torna su Rai 1 il terzo capitolo de 'L'amica geniale', lo sceneggiato ispirato alla fortunata saga di Elena Ferrant… - sissiisissi2 : RT @Tg3web: Torna su Rai 1 il terzo capitolo de 'L'amica geniale', lo sceneggiato ispirato alla fortunata saga di Elena Ferrante. In 'Stori… - Alatarielle2 : RT @SkyTG24: L'amica geniale 3: uscita, cast e trama della nuova stagione - AntonioBonaser2 : RT @SkyTG24: L'amica geniale 3: uscita, cast e trama della nuova stagione -

É stata presentata oggi alla stampa la terza stagione di "L'amica geniale", una serie diventata iconica come l'autrice dei libri da cui è tratta. "L'amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta"