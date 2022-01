Kulusevski può partire a sorpresa: il club di Premier sul giocatore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli ultimi giorni di mercato stanno rivelando scenari che sembravano improbabili. In casa Juventus, il mercato in entrata potrebbe regalare un ultimo rinforzo a Massimiliano Allegri. Tutto dipenderà, però, dalle cessioni. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi di un possibile trasferimento in prestito per Dejan Kulusevski. Il giocatore, che dopo l’infortunio di Chiesa sembrava potesse rimanere, ha suscitato l’interesse dell’Everton, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Lo svedese, non entrato appieno negli schemi dei bianconeri, potrebbe dunque valutare la soluzione estera per un determinato periodo di tempo. POTREBBE INTERESSARTI: Inter, non solo Gosens: in arrivo il secondo rinforzo per Inzaghi! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli ultimi giorni di mercato stanno rivelando scenari che sembravano improbabili. In casa Juventus, il mercato in entrata potrebbe regalare un ultimo rinforzo a Massimiliano Allegri. Tutto dipenderà, però, dalle cessioni. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi di un possibile trasferimento in prestito per Dejan. Il, che dopo l’infortunio di Chiesa sembrava potesse rimanere, ha suscitato l’interesse dell’Everton, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Lo svedese, non entrato appieno negli schemi dei bianconeri, potrebbe dunque valutare la soluzione estera per un determinato periodo di tempo. POTREBBE INTERESSARTI: Inter, non solo Gosens: in arrivo il secondo rinforzo per Inzaghi!

