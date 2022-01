Advertising

Gazzetta_it : Kovacevic: “Lazetic grande affare, ha stoffa da top. Ricorda Ibra, impari da lui” - mmilanistaa : RT @EM1998_: Darko Kovacevic, su #Lazetic:'Un grande affare che presto potrà diventare un grandissimo acquisto. L’ho visto giocare più volt… - Fefinho83 : RT @EM1998_: Darko Kovacevic, su #Lazetic:'Un grande affare che presto potrà diventare un grandissimo acquisto. L’ho visto giocare più volt… - MilanPress_it : Investitura importante per il neo acquisto rossonero ?? - gilnar76 : Kovacevic: «Lazetic? Può imparare molto da Ibrahimovic e Giroud» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Kovacevic Lazetic

"Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto". Darkoguarda oltre la giovane età di Marko, un po' come fa il Milan quando si muove per scovare i talenti del futuro sui quali investire, e scommette sul connazionale appena sbarcato in ...Darko, ex attaccante della Juventus, dice la sua sul nuovo acquisto del Milan, Marko, che tutti hanno definito 'il nuovo Vlahovic '. Per, invece, l'accostamento da fare è ...In merito a come si troverà Lazetic con gente come Ibrahimovic e Giroud al Milan, Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: ...Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito all'acquisto del Milan, Marko Lazetic: " ...