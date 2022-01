Kessie, infortunio in Coppa d'Africa: Pioli e il Milan in ansia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Brutta notizia per Pioli e per la Costa d'Avorio. Franck Kessie è uscito alla mezz'ora del primo tempo durante la sfida contro l'Egitto in Coppa d'Africa, valida per la semifinale. Il centrocampista ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Brutta notizia pere per la Costa d'Avorio. Franckè uscito alla mezz'ora del primo tempo durante la sfida contro l'Egitto ind', valida per la semifinale. Il centrocampista ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Kessié al 30' di Costa d'Avorio-Egitto: fuori dal campo in lacrime ? - Gazzetta_it : Kessie, infortunio in Coppa d'Africa: #Pioli e il Milan tremano - sportface2016 : #CoppadAfrica, #Kessié esce per infortunio dopo 30 minuti: problemi al costato per il centrocampista del #Milan - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Kessie, infortunio in Coppa d'Africa: #Pioli e il Milan tremano - CalcioWebPuglia : MIlan, per Kessie infortunio in Coppa d'Africa -