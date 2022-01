Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli ha una busta choc per lui: “Ha mentito” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Barbara d’Urso oggi si è occupata del triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In studio a Pomeriggio 5 c’era anche l’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova, che ha lanciato delle shade a Delia. “Adesso è Delia che deve riconquistare lui? Ragazzi ma è assurdo tutto questo. Lui ha fatto in modo che ora sarà lei a doverlo riconquistare e dargli certezze. Lei non dovrebbe dimostrare proprio nulla. Soleil dice che è tutto un teatrino? Diciamo che la Duran piangeva senza lacrime, le lacrime non c’erano, non scendevano queste lacrime. Lei ha pianto a secco e questo la dice lunga. Lui adesso vive l’amore libero, ma con me era un’altra cosa. Certe cose noi non le facevamo. Lui infatti soffriva della nostra relazione. Ha detto che nel nostro matrimonio si sforzava di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Barbara d’Urso oggi si è occupata del triangolo formato da, Delia Duran e Soleil Sorge. In studio a Pomeriggio 5 c’era anchedell’attore,, che ha lanciato delle shade a Delia. “Adesso è Delia che deve riconquistare lui? Ragazzi ma è assurdo tutto questo. Lui ha fatto in modo che ora sarà lei a doverlo riconquistare e dargli certezze. Lei non dovrebbe dimostrare proprio nulla. Soleil dice che è tutto un teatrino? Diciamo che la Duran piangeva senza lacrime, le lacrime non c’erano, non scendevano queste lacrime. Lei ha pianto a secco e questo la dice lunga. Lui adesso vive l’amore libero, ma con me era un’altra cosa. Certe cose noi non le facevamo. Lui infatti soffriva della nostra relazione. Ha detto che nel nostro matrimonio si sforzava di ...

