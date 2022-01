“Kalinic somiglia molto a Lewandowski” | Ricordate chi lo ha detto?

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) I gusti sono gusti e non devono essere giudicati, ma vedere un paragone trafa effettivamente sorridere. I latini dicevano “De gustibus non disputandum est” e in linea generale siamo assolutamente d’accordo con questa affermazione, però un conto sono le opinioni e un conto è la drammatica realtà dei fatti, come nel caso. Una cosa che tutti i tifosi del mondo fanno è quella di creare confronti e, perché no, cercare di scovare nuovi campioni e possibilenze tra essi. Succede però troppo spesso che bastino poche apparizioni per poter far credere di essere d’innanzi a un vero e proprio fenomeno, quando per poter essere considerati come tali serve veramente tanto tempo. La regola è chiara e semplice, per essere un campionissimo non basta la tecnica ...