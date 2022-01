Juventus-Vlahovic, l’allarme: “Che Dio gliela mandi buona…” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’analisi dell’esperto Alessandro Giudice in merito all’affare Juventus-Vlahovic, che prevedere un esborso economico piuttosto elevato per i bianconeri. L’operazione che i bianconeri stanno intavolando con la Fiorentina per portare Dusan Vlahovic a Torino fin da subito ha sconvolto e sorpreso la sessione di calciomercato di gennaio e i suoi operatori. Sembrava impensabile che la Viola si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’analisi dell’esperto Alessandro Giudice in merito all’affare, che prevedere un esborso economico piuttosto elevato per i bianconeri. L’operazione che i bianconeri stanno intavolando con la Fiorentina per portare Dusana Torino fin da subito ha sconvolto e sorpreso la sessione di calciomercato di gennaio e i suoi operatori. Sembrava impensabile che la Viola si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - nonmiindritto : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus vede gli agenti di #Vlahovic; venerdì Dušan fa 22 anni e attende il tampone negativo… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Juventus, Vlahovic acquisto importante come Platini: così la Champions è garantita -