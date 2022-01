Juventus | pronta offerta per il centrocampista | può arrivare nei prossimi giorni

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La, dopo l’arrivo di Vlahovic, vuole sistemare anche il centrocampo per chiudere, nel migliore dei modi, il mercato. Getty ImagesVlahovic non sarà l’ultimo acquisto del mercato invernale bianconero; la, infatti, vuole regalare ad Allegri unper mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta su una sessione che può completamente cambiare il futuro del campionato. Prima dell’inizio del mercato invernale, le necessità dellaerano piuttosto chiare: un centravanti ed unvisti i problemi, in termini realizzativi e di qualità, mostrati in questi due reparti. L’attaccante è arrivato; Vlahovic la prima punta, probabilmente, più forte del campionato italiano. Giocatore che sistema il reparto offensivo bianconero per idieci anni. ...

Il piano dellaper il futuro Soprattutto l'addio della Joya sembra praticamente scontato, con l 'Intera chiudere subito con l'argentino. Il ragionamento della società bianconera è ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: Vlahovic è ormai a un passo dai bianconeri, ma Cherubini aveva già in mano l'alternativa Come riportato dalla stampa spagnola, la Juve si era mossa con decisione su più piste per rinforzare ...La Juventus, dopo aver messo a segno il super colpo Vlahovic (manca solo ufficialità), non si ferma. Il prossimo obiettivo pare essere Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Per arrivare al fort ...E quindi la Juventus sta per prendere Dusan Vlahovic, questione di ore, forse giorni. Dopo aver discusso su quale centravanti low cost avrebbe potuto sostituire l’eventuale partenza direzione Barcello ...