Juventus, Perin positivo al Covid: il comunicato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus ha comunicato la positività al Covid-19 di Mattia Perin Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato che il portiere Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19. IL comunicato – «Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il calciatore è già stato posto in isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lahala positività al-19 di MattiaAttraverso una nota ufficiale, lahache il portiere Mattiaè risultatoal-19. IL– «Football Club comunica che è emersa la positività al-19 di Mattia. Il calciatore è già stato posto in isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

