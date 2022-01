Juventus, Morata sempre nel mirino del Barcellona: decide Allegri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’arrivo di Vlahovic, Morata pare destinato a lasciare la Juventus già a gennaio. Ma deciderà Allegri Con l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve, Alvaro Morata appare destinato a cambiare maglia già a gennaio. Pressing su di lui (e anche da parte sua) del Barcellona, ma l’ultima parola spetta a Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, potrebbe decidere di non privarsi del numero 9 spagnolo a stagione inoltrata, potendo così contare su un’alternativa di lusso al nuovo centravanti bianconero. Novità attese nei prossimi giorni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’arrivo di Vlahovic,pare destinato a lasciare lagià a gennaio. MaràCon l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve, Alvaroappare destinato a cambiare maglia già a gennaio. Pressing su di lui (e anche da parte sua) del, ma l’ultima parola spetta a Massimiliano. Il tecnico, infatti, potrebbere di non privarsi del numero 9 spagnolo a stagione inoltrata, potendo così contare su un’alternativa di lusso al nuovo centravanti bianconero. Novità attese nei prossimi giorni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : Oggi la #Juventus formalizzerà la sua proposta da 67 milioni per Dusan #Vlahovic Oggi contatto previsto tra l'ento… - GiovaAlbanese : #Juventus | #calciomercato #Vlahovic ??9???? #Morata La situazione ?? - marcoconterio : ?? ?? Gli agenti di Alvaro #Morata sono a Milano. Incontro in vista con la #Juventus per Juabma Lopez e Marco Busiel… - Laudantes : @RiccardoMeloni4 Romeone venne anche la sera prima a parlarci di Morata out prima di tutti (gli ho fatto eco dalla… - sa_ambro : RT @girpelliano: Ad oggi, dal nostro punto di vista, #Morata e #Dybala non rientrano nella #Juventus del futuro. [Luca Marchetti - Sky Spo… -