Juventus, il Chelsea sonda il terreno per Alex Sandro: la risposta dei bianconeri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Chelsea avrebbe sondato il terreno per Alex Sandro. Ecco la risposta della Juventus all’interesse dei Blues Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Alex Sandro, il cui rendimento negli ultimi tempi sta spingendo la Juve a pensare ad una sua cessione. Porte aperte quindi, da parte dei bianconeri, alla partenza del brasiliano, ma solamente dopo aver trovato un’alternativa di livello sulla fascia sinistra. Ecco perché, almeno per il momento, una vera e propria trattativa tra le due parti non è ancora stata intavolata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilavrebbeto ilper. Ecco ladellaall’interesse dei Blues Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ilsarebbe tornato alla carica per, il cui rendimento negli ultimi tempi sta spingendo la Juve a pensare ad una sua cessione. Porte aperte quindi, da parte dei, alla partenza del brasiliano, ma solamente dopo aver trovato un’alternativa di livello sulla fascia sinistra. Ecco perché, almeno per il momento, una vera e propria trattativa tra le due parti non è ancora stata intavolata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

Advertising

capuanogio : Con #Vlahovic la #Juventus anticipa la rivoluzione. In estate servirà una cessione e potrà essere #DeLigt sostituen… - OptaPaolo : 12 - Record gol squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2022: ???? #Juventus: 12 ???? R… - calciomercatoit : ???? #Juventus, ora le uscite: sondaggio del #Chelsea per #AlexSandro ?? - alberto_goria : JUVENTUS: Primi tentativi da parte del Chelsea per Alex Sandro. La Juve ascolterà tutte le offerte per il brasilian… - ALEANI_56 : Inizia la trattativa per #AlexSandro da parte del #Chelsea . La #Juventus è aperta ad un eventuale cessione #Godoooooo -