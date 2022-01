Juve indebitata ma prede Vlahovic: Atalanta e Napoli non si ribellano per un motivo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Imperatore, economista. Ecco quanto evidenziato: “I risparmiatori che hanno acquistato le azioni Juventus dovrebbero preoccuparsi, così come chi ha messo il titolo in borsa. Il proprietario, Exor e Agnelli, hanno messo questi 400 milioni per sanare i debiti. Il problema è chi non fa rispettare le regole. La Consob, che dovrebbe tutelare gli azionisti della Juve, dovrebbe chiedersi se quest’azienda che produce perdite ogni anno e che viene, fortunatamente, ricapitalizzata ogni anno, fino a quando può durare l’effetto di emissione di liquidità. Non sono bazzecole queste cifre, non è una cosa da sostenere a lungo. In secondo luogo, è vero che ripianano la perdita e hanno fatto un tesoretto per acquistare Vlahovic, ma se l’anno prossimo la gestione è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Imperatore, economista. Ecco quanto evidenziato: “I risparmiatori che hanno acquistato le azionintus dovrebbero preoccuparsi, così come chi ha messo il titolo in borsa. Il proprietario, Exor e Agnelli, hanno messo questi 400 milioni per sanare i debiti. Il problema è chi non fa rispettare le regole. La Consob, che dovrebbe tutelare gli azionisti della, dovrebbe chiedersi se quest’azienda che produce perdite ogni anno e che viene, fortunatamente, ricapitalizzata ogni anno, fino a quando può durare l’effetto di emissione di liquidità. Non sono bazzecole queste cifre, non è una cosa da sostenere a lungo. In secondo luogo, è vero che ripianano la perdita e hanno fatto un tesoretto per acquistare, ma se l’anno prossimo la gestione è ...

Advertising

Spazio_Napoli : Juve indebitata ma prede Vlahovic: Atalanta e Napoli non si ribellano per un motivo - ioufficiale : Filippo Roma si Laurea nel 1995 in Economia e commercio. Per dire, neanche l’euro c’era. Oggi non capisce come la… - daus28762108 : Tra tutti i deficienti poteva mancare lui? Noo ecco il coglionazzo di #filipporoma di @redazioneiene che ha dei dub… - cicciojumped3 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportitalia - I sospetti di Filippo Roma (Le Iene): 'Mistero Juve, è indebitata e ora spuntano questi soldi come strane… - GianpaoloNasta : @MAIKOL1212 E ma lui ha lasciato una Juve indebitata! ????????? -