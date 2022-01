Jude Law e suo figlio Raff sono i nuovi brand ambassador di Brioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Jude Law e suo figlio Raff hanno preso il posto di Brad Pitt, divenendo i nuovi brand ambassador di Brioni per la campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022. Dopo l'abbandono di Brad Pitt, Jude Law e il figlio Raff, soprannome di Rafferty Law, sono diventati i nuovi brand ambassador di Brioni: l'iconica maison romana li ha scelti per figurare nella campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022, opera del fotografo Craig McDean. "La coppia incarna un'allure che esprime i valori tradizionali della maison, quali il Made in Italy e la sartorialità", si legge nella nota del marchio di Kering. "La dedizione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Law e suohanno preso il posto di Brad Pitt, divenendo idiper la campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022. Dopo l'abbandono di Brad Pitt,Law e il, soprannome dierty Law,diventati idi: l'iconica maison romana li ha scelti per figurare nella campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022, opera del fotografo Craig McDean. "La coppia incarna un'allure che esprime i valori tradizionali della maison, quali il Made in Italy e la sartorialità", si legge nella nota del marchio di Kering. "La dedizione di ...

