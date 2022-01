Jude e Raff Law per Brioni | Al Pacino per Saint Laurent | Tom Holland per Prada La moda guarda al cinema e viceversa

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Testimonial e ambassador dellauomo 2022le foto Gli ultimi in ordine di apparizione sonoLaw, 50 anni quest’anno, e suo figlio. E in poche ore i loro screenshot sono già nei camera roll di mezzo mondo. È un marchio emblema del Made in Italy,, ad averli scelti come ambassador e una motivazione c’è e ve la sveleremo poi. Dopo averto alle collaborazioniche verranno – Valentino e Levi’s, Fendi e Skims, The North Face x Gucci, è tempo dire ...

Advertising

menswear_bot : RT @DailyLuxury04: Brioni sceglie la coppia padre-figlio Jude Law e Raff Law come brand #Ambassador . Debutto #Advertising in occasione ca… - DailyLuxury04 : Brioni sceglie la coppia padre-figlio Jude Law e Raff Law come brand #Ambassador . Debutto #Advertising in occasio… - modiamo : Jude e Raff Law nuovi brand ambassador di #Brioni - Moda - ANSA - FilippoCarmigna : Jude Law e il figlio testimonial di Brioni: chi è Raff, 26 anni e un flirt con Rita Ora - MeglioNotizie : Jude e Raff Law nuovi brand ambassador di Brioni -

Ultime Notizie dalla rete : Jude Raff

Una di queste è lo stile e su Brioni siamo d'accordo ", ha aggiunto, il figlio di, durante la medesima intervista promozionale. "Law è una grande star e suo figlio si sta facendo ...Dopo Brad Pitt , Brioni è tornato ancora a Hollywood per scegliere i nuovi brand ambassador,Law. La maison ha nominato l'attoree il figlio, rappresentante della generazione millenial, come nuovi volti della campagna primavera - estate 2022.Jude Law e suo figlio Raff hanno preso il posto di Brad Pitt, divenendo i nuovi brand ambassador di Brioni per la campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022. Dopo l'abbandono di Brad Pitt, Jude Law ...Jake Gyllenhaal is set to star in “Cut and Run,” a heist thriller about a group of thieves who use high-powered speed boats to rob super-yachts. Their caper takes a turn when they ...