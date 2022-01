Janet Jackson shock | “Michael mi insultava | mi chiamava scrofa e vacca”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel documentario, in uscita il prossimo 28 gennaio in America,ha fatto delle confessioni importanti sul fratello. La 55enne ha assicurato di essere stata bullizzata per un lungo periodo dal re del Pop, deceduto nel 2009. “Sono una mangiatrice emozionale, mi sono sempre confortata mangiando se ero stressata o stavo male…

... oggi 55enne Andrà in onda il 28 gennaio negli Stati Uniti e si preannuncia già esplosivo "" , il documentario in due parti sulla vita artistica e personale diin cui la cantante ...Il peso di un cognome 'importante', gli anni vissuti all'ombra del fratello, l'adolescenza e i disturbi alimentari...si racconta a cuore aperto in un documentario, '', in uscita il 28 gennaio in America, che svela alcuni lati oscuri del suo passato e della sua relazione con Michael. Sotto i ...Un documentario in uscita negli Stati Uniti racconta la vita personale e artistica della cantante, oggi 55enne ...Rivelazione clamorosa da parte di Janet Jackson: il fratello Michael la provocava in continuazione per il suo fisico.