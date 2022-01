Italia’s Got Talent: oggi su Sky Uno il secondo appuntamento, ospite Bebe Vio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dagli studi di Cinecittà ripartono le selezioni di Italia’s Got Talent, lo show targato Sky a caccia dei migliori Talenti d’Italia. In compagnia di Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la padrona di casa... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dagli studi di Cinecittà ripartono le selezioni diGot, lo show targato Sky a caccia dei migliorii d’Italia. In compagnia di Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la padrona di casa...

Advertising

aranciaverde : RT @lauracarcano: La notizia del giorno è il caro benzina per la maggior parte degli italiani. Così, volevo aprire una finestra sul reale m… - TeresaSodano2 : RT @lauracarcano: La notizia del giorno è il caro benzina per la maggior parte degli italiani. Così, volevo aprire una finestra sul reale m… - martamacbeal : RT @lauracarcano: La notizia del giorno è il caro benzina per la maggior parte degli italiani. Così, volevo aprire una finestra sul reale m… - flamulamaria : Italia's Got Talent, il primo golden buzzer di Elio che si emoziona per la voce incredibile di Alberto - tvblogit : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 26 gennaio 2022, concorrenti, giudici -