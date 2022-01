Italia | vaccini | oltre centoventicinque milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

stanzaselvaggia : “Non mi vaccino perché ho un buon sistema immunitario”, “Nei vaccini c’è il grafene”, diceva. Ho avuto con Franco T… - EnricoLetta : Se lo compra insieme l'Europa riesce ad abbassare il costo del #gas, se l’Italia e gli altri Paesi continueranno a… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - NoiNotizie : #Italia, #vaccini: oltre centoventicinque milioni di somministrazioni. Dati diffusi dal ministero della Salute sull… - blackan68873025 : E così vorresti candidare la Moratti PdR, quella che voleva distribuire i vaccini in Italia in base al PIL?… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia vaccini

Il Sole 24 ORE

... Paesi europei senza Green Pass sono nella stessa situazione dell'che invece ha sposato come ... Quante risorse sono state spese pere tamponi? Quanti soldi ha pagato lo Stato italiano ......dei Green pass di cittadini di altri Paesi europei dove la durata è di 9 mesi (insta ... Bisogna fare la corsa ai, non ai tamponi'. Luca Zaia (Veneto): 'Rispetto alle scuole bisogna fare ...Anche una buona parte dei vaccini extra Ue possono essere la base per ottenere il Green pass in Italia. Lo spiega con chiarezza e senza dubbi il professor Rosario Cultrera, ricercatore di Malattie ...Nel caso di due positivi in una classe di scuola primaria la quarantena per 10 giorni con tampone molecolare o antigenico per il rientro deve applicarsi anche agli alunni vaccinati con due dosi o guar ...