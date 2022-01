“Italia partner chiave, gas russo a prezzi più bassi”: ecco cosa ha detto Putin alle aziende italiane (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Putin incontra le aziende Italiane e scaccia lo spettro della guerra, rassicurando sulla fornitura del gas russo. “Vorrei sottolineare che consideriamo l’Italia come uno dei principali partner economici. Il vostro Paese è al terzo posto tra gli Stati della Ue in termini di scambi commerciali con la Russia”. E’ quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin ai rappresentanti delle grandi aziende Italiane durante l’annunciata – e pretestuosamente contestata – videoconferenza odierna. “In particolare, siamo soddisfatti del successo dello sviluppo della cooperazione con imprese e banche Italiane su progetti di grandi dimensioni nel settore energetico”, ha detto Putin. Per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen –incontra lene e scaccia lo spettro della guerra, rassicurando sulla fornitura del gas. “Vorrei sottolineare che consideriamo l’come uno dei principalieconomici. Il vostro Paese è al terzo posto tra gli Stati della Ue in termini di scambi commerciali con la Russia”. E’ quanto dichiarato dal presidente Vladimirai rappresentanti delle grandine durante l’annunciata – e pretestuosamente contestata – videoconferenza odierna. “In particolare, siamo soddisfatti del successo dello sviluppo della cooperazione con imprese e banchene su progetti di grandi dimensioni nel settore energetico”, ha. Per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Putin definisce l'Italia come 'uno dei principali partner economici' della Russia in occasione di un incontro onlin… - rtl1025 : ???? La #Russia considera l'Italia 'uno dei suoi principali partner economici'. Così il presidente #Putin, che oggi i… - SimoneAlliva : In Italia nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi volontari. 118 sono #donne, di cui 102 assassinate in ambito fam… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Il presidente russo scaccia lo spettro della guerra e rassicura così l'Italia - _fiorucci : RT @IlPrimatoN: Il presidente russo scaccia lo spettro della guerra e rassicura così l'Italia -