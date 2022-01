Italia, Mancini lavora su due strade: rinforzare l’attacco e un nuovo modulo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei tre giorni di stage a Coverciano, il c.t. dell’Italia Mancini lavorerà con l’obiettivo di seguire due strade Oggi a Coverciano comincia la tre giorni di stage azzurro dove il c.t. Mancini lavorerà in vista dei playoff Mondiali in programma a fine marzo. E tra volti nuovi e i soliti noti, il commissario tecnico dell’Italia proverà a trovare nuove soluzioni dopo i problemi avuti nell’ultima parte dell’anno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. lavorerà principalmente su due strade: accrescere il peso (anche fisico) offensiva della Nazionale, esigenza emersa anche nel pareggio a reti bianche contro l’Irlanda del Nord, e sperimentare una diversa forma tattica da tenere in memoria in caso di emergenza. Nel primo caso, importante sarà l’inserimento di Gianluca ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei tre giorni di stage a Coverciano, il c.t. dell’lavorerà con l’obiettivo di seguire dueOggi a Coverciano comincia la tre giorni di stage azzurro dove il c.t.lavorerà in vista dei playoff Mondiali in programma a fine marzo. E tra volti nuovi e i soliti noti, il commissario tecnico dell’proverà a trovare nuove soluzioni dopo i problemi avuti nell’ultima parte dell’anno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. lavorerà principalmente su due: accrescere il peso (anche fisico) offensiva della Nazionale, esigenza emersa anche nel pareggio a reti bianche contro l’Irlanda del Nord, e sperimentare una diversa forma tattica da tenere in memoria in caso di emergenza. Nel primo caso, importante sarà l’inserimento di Gianluca ...

