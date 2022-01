Italia, Biraghi lascia il ritiro a Coverciano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Problema per Cristiano Biraghi che è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a Coverciano Un altro giocatore è prono a lasciare il ritiro di Coverciano. Mancini perde anche Biraghi per questo stage. L’esterno della Fiorentina ha accusato un problema e ha lasciato Coverciano. A riportarlo la FIGC sul proprio canale ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Problema per Cristianoche è stato costretto ad abbandonare ildella Nazionale aUn altro giocatore è prono are ildi. Mancini perde ancheper questo stage. L’esterno della Fiorentina ha accusato un problema e hato. A riportarlo la FIGC sul proprio canale ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

