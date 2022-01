Italia | Bastoni indisponibile | Mancini chiama Romagnoli per lo stage

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il difensore dell’Interdeve dare forfait per lodell’. Al suo posto arrivaCambio dell’ultimo minuto per il c.t.in vista dellodell’che comincerà oggi a Coverciano. Alessandroè infattie ha dovuto rinunciare allata della Nazionale. Al posto del difensore dell’Inter, il commissario tecnico azzurro hato il centrale del Milan Alessio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

fcinter1908

