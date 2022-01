Italia, Bastoni escluso dal ritiro: ecco il motivo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bastoni, niente stage con l’Italia: il commissario tecnico Roberto Mancini non lo ha convocato per un motivo preciso Come raccolto da Internews24.com, per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni non si tratta infortunio o positività al Covid. Il difensore azzurro ha solo chiesto e ottenuto da Roberto Mancini di non rispondere alla convocazione per lo stage per restare a casa e stare vicino alla figlia nata la scorsa settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022), niente stage con l’: il commissario tecnico Roberto Mancini non lo ha convocato per unpreciso Come raccolto da Internews24.com, per il difensore dell’Inter Alessandronon si tratta infortunio o positività al Covid. Il difensore azzurro ha solo chiesto e ottenuto da Roberto Mancini di non rispondere alla convocazione per lo stage per restare a casa e stare vicino alla figlia nata la scorsa settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

