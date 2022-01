iPhone ha un pulsante segreto che pochi sanno come usarlo | ecco il trucco per “riattivarlo”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha un “tasto”, lo sapevate? . Presente la mela sul retro? La funzione che nessuno conosceva e che ora tutto il mondo conosce. Anche perchè il web non sta parlando d’altro. Un tasto nascosto nell’? Sì, è la mela! – Computermagazine.itUna mela morsicata. LA mela. Non solo un simbolo che contraddistingue e rende unico l’, il prodotto più amato dell’azienda Apple, ma anche un tasto “ egreto” di cuierano a conoscenza, dato che non viene scritto neanche nel libretto dentro la confezione dello smartphone. Il logo Apple, rappresentato da una mela morsicata a lato e genericamente posizionato sul retro dello smartophone, è molto di più di un semplice disegno che contraddistingue il telefono. Ha una funzione che forse non tutti conoscono ma che da ora sarà virale: si chiama ...

E' il simbolo di una delle case di produzione di oggetti tecnologici più famose del mondo: la mela morsicata, invenzione del geniale designer Rob Janoff del 1976, non è però soltanto il logo della App ...La funzione è disponibile dal 2020, ma la novità è passata sotto traccia. Ecco come far diventare il logo sul retro del telefonino un pulsante segreto ...