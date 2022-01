Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: c’è Farris al posto di Inzaghi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Riprendono gli allenamenti per l’Inter: Farris al posto di Inzaghi Dopo l’ultimo turno di campionato, l’Inter torna in campo oggi per riprendere gli allenamenti in vista del nuovo tour de force che attende la squadra fino a metà febbraio. A dirigere le sedute in quel di Appiano Gentile non sarà Inzaghi, positivo al Covid, bensì il suo vice Massimiliano Farris, che avrà a disposizione il gruppo quasi al completo. “Mancano i sudamericani Vecino, Sanchez e Lautaro (non sono invece partiti Correa infortunato e Vidal squalificato). E gli azzurri Barella, Bastoni (ha lasciato il ritiro azzurro in mattinata, ndr) e Sensi, chiamati per lo stage da Roberto Mancini in vista degli spareggi per le ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Riprendono gliper l’aldiDopo l’ultimo turno di campionato, l’torna in campoper riprendere gliin vista del nuovo tour de force che attende la squadra fino a metà febbraio. A dirigere le sedute in quel di Appiano Gentile non sarà, positivo al Covid, bensì il suo vice Massimiliano, che avrà a disposizione il gruppo quasi al completo. “Mancano i sudamericani Vecino, Sanchez e Lautaro (non sono invece partiti Correa infortunato e Vidal squalificato). E gli azzurri Barella, Bastoni (ha lasciato il ritiro azzurro in mattinata, ndr) e Sensi, chiamati per lo stage da Roberto Mancini in vistaspareggi per le ...

