Inter-Gosens ci siamo: tutti i dettagli dell’operazione! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inter-Gosens ci siamo, finalmente è in dirittura d’arrivo la trattativa lampo che ha coinvolto il calciatore tedesco nelle ultime ore. Dopo aver valutato vari profili per la fascia sinistra, la società nerazzurra ha accontentato il suo allenatore portando ad Appiano Gentile l’ormai ex atalantino. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, già da domani Robin Gosens sarà ufficializzato come nuovo giocatore dell’Inter. Gosens, Inter, CalciomercatoI dettagli dell’operazione prevedono un esborso economico da parte del club di Steven Zhang che si aggira tra i 25 e i 27 milioni di euro bonus compresi. Gosens si trasferisce all’Inter in prestito con il riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ci, finalmente è in dirittura d’arrivo la trattativa lampo che ha coinvolto il calciatore tedesco nelle ultime ore. Dopo aver valutato vari profili per la fascia sinistra, la società nerazzurra ha accontentato il suo allenatore portando ad Appiano Gentile l’ormai ex atalantino. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, già da domani Robinsarà ufficializzato come nuovo giocatore dell’, CalciomercatoIdell’operazione prevedono un esborso economico da parte del club di Steven Zhang che si aggira tra i 25 e i 27 milioni di euro bonus compresi.si trasferisce all’in prestito con il riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di ...

