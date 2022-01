Inter Caicedo, domani le visite mediche dell’attaccante (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inter, Caicedo domani sarà un nuovo giocatore dell’Inter: previste le visite mediche dell’attaccante ex Lazio e Genoa L’affare Inter Caicedo è ormai in dirittura d’arrivo. domani l’attaccante ex Lazio, e in questi primi sei mesi al Genoa, svolgerà le visite mediche. La formula con cui arriva in nerazzurro è quella del prestito secco fino a giugno. A riportare il tutto è Gianluca DI Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sarà un nuovo giocatore dell’: previste leex Lazio e Genoa L’affareè ormai in dirittura d’arrivo.l’attaccante ex Lazio, e in questi primi sei mesi al Genoa, svolgerà le. La formula con cui arriva in nerazzurro è quella del prestito secco fino a giugno. A riportare il tutto è Gianluca DI Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

